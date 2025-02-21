Илон Маск возьмёт на контроль финансовую деятельность Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон предоставит ведомству по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) доступ к системам для выявления случаев мошенничества, растрат и злоупотребления в военном ведомстве.
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