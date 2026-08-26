Индия и Китай договорились искать политическое решение границы

Продолжить работу над политическим урегулированием с учетом долгосрочных интересов двух стран договорились на прошедших переговорах по пограничному вопросу спецпредставители Индии Аджит Довал и Китая Ван И 25 августа, сообщает Times of India.
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