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Индия и Китай договорились искать политическое решение границы

Индия и Китай договорились искать политическое решение границы

Продолжить работу над политическим урегулированием с учетом долгосрочных интересов двух стран договорились на прошедших переговорах по пограничному вопросу спецпредставители Индии Аджит Довал и Китая Ван И 25 августа, сообщает Times of India.

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