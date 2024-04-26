На Ставрополье расследуется уголовное дело по факту мошенничества при исполнении контракта

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Буденновский» совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявлен факт мошенничества при исполнении контракта.
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