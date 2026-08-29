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Регионы России

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Матч «Краснодар» — «Ростов» 29 августа: прямая трансляция и онлайн-репортаж

Матч «Краснодар» — «Ростов» 29 августа: прямая трансляция и онлайн-репортаж

«Краснодар» после пяти сыгранных матчей занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков.

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