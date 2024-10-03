Тен Хаг про 3:3 с «Порту»: «Середина была неудачной, но закончили мы отлично. Сравняли счет, что хорошо для поднятия духа. Мы умеем играть в защите и должны вернуться к привычному»

«Мы начали игру очень хорошо, забили два гола, но затем потеряли контроль. Середина была неудачной, но закончили мы отлично.
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