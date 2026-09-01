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Регионы России

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Unbox Therapy показал макеты iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Ultra

Unbox Therapy показал макеты iPhone 18 Pro Max и складного iPhone Ultra

Складной iPhone Ultra заметно отличается от предыдущих муляжей: корпус стал визуально толще, а углы и грани — более округлыми.

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