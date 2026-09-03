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Гатиятулин — об «Ак Барсе»: «Все понимаем, работаем в реалиях. Будем создавать новую команду»

Гатиятулин — об «Ак Барсе»: «Все понимаем, работаем в реалиях. Будем создавать новую команду»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, насколько влияет на подготовку тот факт, что команда подходит к старту сезона не полностью укомплектованной.

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