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Депутат Госдумы Шеремет призвал допросить Байдена по делу о подрыве СП

Депутат Госдумы Шеремет призвал допросить Байдена по делу о подрыве СП

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что необходимо вызвать бывшего президента США Джо Байдена в рамках допроса по расследованию дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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