В Конгрессе США одобрен законопроект о передаче Украине замороженных активов России. Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США в ходе голосования поддержал законопроект о передаче Украине российских активов.
США сделали первый шаг к передаче Украине активов России
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Молодцы. И теперь чьи они и Набиулина автоматически предатели.
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1 д.
Дмитрий Гурин
Ну обалдеть можно. Как они активно с визгами и подвыванием роют могилу монополии доллара как основной международной резервной валюте и за одно своему государству.
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1 д.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Американский скотинизм! Уже пробили крышку Ада!
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1 д.
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