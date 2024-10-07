«Вокзал назначения»: Любовь, магия и даркнет – что может пойти не так? 

Ну что ж, дамы и господа, пристёгиваем ремни, потому что перед вами книга, от которой не захочется отрываться, словно от длинной очереди на аттракцион в Диснейленде! «Вокзал назначения» от Алексея Небоходова — это вам не банальная история о том, как кто-то «поехал кукухой» в мегаполисе.