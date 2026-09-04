Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области разоблачили фейк о запрете на выезд из страны

В Смоленской области разоблачили фейк о запрете на выезд из страны

Последние несколько дней смоляне провели в тревоге: по мессенджерам и электронным ящикам стремительно разлетелась новость о том, что с 10 сентября жителям региона якобы запрещают выезд за границу, а некоторым категориям работников отменяют отпуска.

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