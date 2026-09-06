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«Барселона» сыграет в гостях с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги. Матч начнется в 17:15

« Барселона » на выезде встретится с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги . Матч пройдет на стадионе «Месталья».

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