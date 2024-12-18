Пенсионерка два дня провела под сломанной кроватью и не могла выбраться

Пенсионерка из США получила смертельные травмы из-за неисправной кровати. Об этом пишет NBC News. 80-летняя Розалинд Уокер приобрела кровать бренда Sleep Number с трансформируемым матрасом в 2014 году, производитель давал на нее гарантию 25 лет.