Пенсионерка два дня провела под сломанной кроватью и не могла выбраться

Пенсионерка из США получила смертельные травмы из-за неисправной кровати. Об этом пишет NBC News. 80-летняя Розалинд Уокер приобрела кровать бренда Sleep Number с трансформируемым матрасом в 2014 году, производитель давал на нее гарантию 25 лет.
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