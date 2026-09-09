Nvidia готовит обновлённую версию GeForce RTX 5070 на чипе GB203

Nvidia анонсировала подготовку новой версии видеокарты GeForce RTX 5070, которая будет использовать более крупный графический процессор GB203 вместо текущего GB205.
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