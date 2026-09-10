В КНР при пожаре на иностранном сухогрузе погибли 20 человек, пять пропали

Не менее 20 человек погибли, еще пять пропали без вести при пожаре на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи в китайском городе Циндао в провинции Шаньдун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Глава свердловски...
- ФСБ: россиянка по...
- ВМС Франции захва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым