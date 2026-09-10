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В КНР при пожаре на иностранном сухогрузе погибли 20 человек, пять пропали

В КНР при пожаре на иностранном сухогрузе погибли 20 человек, пять пропали

Не менее 20 человек погибли, еще пять пропали без вести при пожаре на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи в китайском городе Циндао в провинции Шаньдун.

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