Объявлены победители IV Международного фестиваля фильмов ужасов и триллеров «НСТ Хоррор Фест»

Кинокритики признали победителем фильм ужасов «Кукушка», а зрители выбрали хоррор «Астрал. Медиум». 13 октября в Москве в кинотеатре «Пять Звёзд на Павелецкой» объявили победителей IV Международного фестиваля фильмов ужасов и триллеров «НСТ Хоррор Фест», проводимого под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение» (НСТ) и медиахолдинга «Цифровое Телевидение».