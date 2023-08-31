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Менеджер Емельяненко – о возможном принятии бойцом ислама: «Александр сам обо всем подробно расскажет»

«Он решил пока оставить этот вопрос без комментариев. Исходя из выложенного поста, нельзя делать какие‑то выводы, что Александр сменил свое вероисповедание.

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