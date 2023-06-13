smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Чык-чырык в своём репертуаре.Песков опроверг с...
  • Аркадий Шацкий
    Не знаю как в России, но в Казахстане курильщики в основном перешли на контрафакт, потому что цены на сигареты задрал...Россия потеряла б...
  • лина любимцева
    Пока уничтожены. И то дело. Молодцы наши ребята!!... Но думаю, бандэрье вскоре новые орудия подгонят, США и Гей"опа п...Позиции ВСУ, обст...

Более 13 тысяч подмосковных выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Более 13 тысяч подмосковных выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Экзамены по биологии и иностранным языкам прошли 13 июня. В Московской области в аттестации поучаствовали 13,1 тысячи выпускников, сообщили в региональном министерстве образования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх