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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко сыграет с Киз в полуфинале в Индиан-Уэллс

Соболенко сыграет с Киз в полуфинале в Индиан-Уэллс

Она обыграла Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 6:3. Первая ракетка мира проиграла первые два гейма в матче, а потом взяла девять подряд.

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