Джонни Херберт: «Пиастри в одной лодке с Расселлом. Ему нужно достичь чего-то на уровне Норриса»

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт высказался о трудностях Оскара Пиастри из « Макларена » на фоне успехов его напарника Ландо Норриса в сезоне-2026.
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