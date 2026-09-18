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Джонни Херберт: «Пиастри в одной лодке с Расселлом. Ему нужно достичь чего-то на уровне Норриса»

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт высказался о трудностях Оскара Пиастри из « Макларена » на фоне успехов его напарника Ландо Норриса в сезоне-2026.

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