США предупредили Украину, что она может надеяться лишь на заморозку конфликта с РФ, а не думать о новом контрнаступлении

Американцы, которые прекратили оказывать помощь Украине и сделавшие все возможное, чтобы контрнаступление ВСУ летом-осенью 2023 года провалилось с гигантскими потерями, не скрывают своего пессимизма по отношению к возможностям украинских войск.
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