Игрок "Балтики" Галоян назвал скорость принятия решений главным отличием РПЛ

Полузащитник калининградской "Балтики" Артур Галоян в интервью "Газете.Ru" заявил, что уровень игры в МИР Российской премьер-лиге (МИР РПЛ) заметно отличается от Первой лиги, где он провел большую часть профессиональной карьеры.