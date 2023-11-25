Игрок "Балтики" Галоян назвал скорость принятия решений главным отличием РПЛ

Полузащитник калининградской "Балтики" Артур Галоян в интервью "Газете.Ru" заявил, что уровень игры в МИР Российской премьер-лиге (МИР РПЛ) заметно отличается от Первой лиги, где он провел большую часть профессиональной карьеры.
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