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Даниил Уткин о будущем: «Любой шаг в лигу из топ-5 – это топ»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий за «Ахмат» на правах аренды, рассказал, в каком европейском топ-чемпионате хотел бы продолжить карьеру в будущем.

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