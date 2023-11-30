Известная российская певица Алла Пугачева недавно временно вернулась в Россию, вызвав интерес своих поклонников.
Связь с Агутиным и Шуфутинским: все планы Пугачевой вылезли наружу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СГ
Светлана Грушкина
Не представляю кому составит удовольствие слушать старую рухлядь. Эстетического удовольствия от Пугачёвой уже не получить. 🥱🥱
Ответить
14 час.
людмила барриос
Может быть, голос и ничего, но слушать его, зная, какая душа за этим голосом, извините...
Ответить
13 час.
нл
николай лебедев
Даже голосом той же пугалкиной.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии