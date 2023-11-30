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Связь с Агутиным и Шуфутинским: все планы Пугачевой вылезли наружу

Связь с Агутиным и Шуфутинским: все планы Пугачевой вылезли наружу

Известная российская певица Алла Пугачева недавно временно вернулась в Россию, вызвав интерес своих поклонников.

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Комментарии
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СГ
Светлана Грушкина
Не представляю кому составит удовольствие слушать старую рухлядь. Эстетического удовольствия от Пугачёвой уже не получить. 🥱🥱
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14 час.
людмила барриос
Может быть, голос и ничего, но слушать его, зная, какая душа за этим голосом, извините...
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13 час.
нл
николай лебедев
Даже голосом той же пугалкиной.
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9 час.

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