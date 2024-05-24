Домашний быстрый майонез без яиц и лишних калорий. Взбиваем за 7 минут и можно сразу использовать в салаты

Домашний моментальный майонез легче всего приготовить и вовсе без яиц. За основу соуса возьмем цветную капусту, ее достаточно будет взбить 7 минут, а затем хоть сразу использовать в салаты и другие блюда.
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