ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Хроники долбо*бов.Вчера день урожайный был - такого количества, такого скопления идиотов на двадцати квадратных дюймах моего монитора не было давно.
Хроники гнусных долбо...идиотов
Комментарии
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ВТ
Валерий Тимофеев
Какие же у них всех отвратительные РОЖИ.
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6 час.
ЛК
Лариса Козина
Тоже в глаза бросилось.
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5 час.
Владимир Негода
среди этих запорожских что - то одни пейсатые , там как - то украинцев и не видно !
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4 час.
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