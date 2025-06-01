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Сакс допустил превращение Украины в развитую экономику

Сакс допустил превращение Украины в развитую экономику

Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что Украина обладает шансом стать устойчиво развивающимся экономическим пространством, если конфликт с Россией разрешится и наступит мир.

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