Страна и люди

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Усе будет студия Довженко или... Украина предъявила жесткие требования Голливуду

Усе будет студия Довженко или... Украина предъявила жесткие требования Голливуду

В каждом современном фильме должен быть украинец, и он «как минимум» должен быть в главной роли или в значительной роли второго плана.

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Комментарии
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Евгений Благородный
ОХ.... И уелые хохлоуроды!
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Да не вопрос, обязательно снимут, а вот и сюжет: транс Микола (знаменитый украинский артист) поподает служить в Псковскую Воздушное десантную дивизию ВДВ, много откровенных сцен где Миколу унижают и притесняют здоровые десантники.
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18 час.
Надежда
Зеля хочет осуществить еще одну свою мечту? Сначала он был кривлякой-шутом перед камерой, затем влез на трон &quot;короля&quot; и стал кровавым клоуном, уничтожив население страны! Сегодня он пришел к выводу, что пора подготовить почву и замахнуться на Г(Б)олливуд и украинизировать его!) А еще чтобы научить там всех лицедеев танцевать &quot;боевой гопак&quot; да петь &quot;щэневмерлу...&quot;)☺️
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17 час.

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