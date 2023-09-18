Усе будет студия Довженко или... Украина предъявила жесткие требования Голливуду

Да не вопрос, обязательно снимут, а вот и сюжет: транс Микола (знаменитый украинский артист) поподает служить в Псковскую Воздушное десантную дивизию ВДВ, много откровенных сцен где Миколу унижают и притесняют здоровые десантники.

Надежда

Зеля хочет осуществить еще одну свою мечту? Сначала он был кривлякой-шутом перед камерой, затем влез на трон "короля" и стал кровавым клоуном, уничтожив население страны! Сегодня он пришел к выводу, что пора подготовить почву и замахнуться на Г(Б)олливуд и украинизировать его!) А еще чтобы научить там всех лицедеев танцевать "боевой гопак" да петь "щэневмерлу...")☺️