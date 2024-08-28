В ГАИ объяснили, когда водителя оштрафуют за установку видеорегистратора в машине

Установка видеорегистратора, фото: njcar.ru Как грамотно разместить видеорегистратор в автомобиле, чтобы он не мешал обзору, не становился источником штрафов и при этом фиксировал всё, что происходит на дороге? Портал njcar.
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