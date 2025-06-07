WSJ: конфликт Трампа и Маска может помешать сделке по привлечению $5 млрд

Согласно публикации The Wall Street Journal, обострение отношений между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом может поставить под угрозу сделку по привлечению стартапом xAI пятимиллиардного кредита на развитие.
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