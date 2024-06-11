ХАМАС не согласилось с предложением Байдена об освобождении заложников

Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом США Джо Байденом, предложив новый график постоянного прекращения огня с Израилем, – сообщает агентство Reuters.
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