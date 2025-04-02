КСИР: Иран пересмотрит оборонную доктрину при военной агрессии

Иран готов пересмотреть свою оборонную стратегию и ядерную программу, если угрозы против них будут реализованы, а военная агрессия лишь ускорит развитие его атомной промышленности, заявил генерал Ядолла Джавани, заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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