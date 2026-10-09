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Журнал «Профиль»

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Фильм по видеоигре Cyberpunk 2077 снимут при участии студии-разработчика

Фильм по видеоигре Cyberpunk 2077 снимут при участии студии-разработчика

Кинокомпания Paramount и продюсер Лоренцо ди Бонавентура работают над фильмом по мотивам популярной ролевой видеоигры Cyberpunk 2077.

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