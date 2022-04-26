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В Тюменской области живет почти 600 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Тюменской области живет почти 600 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

«Катастрофа на Чернобыльской АЭС стала серьезным уроком для людей и вошла в историю. Остановить ядерную угрозу и уменьшить последствия аварии удалось благодаря самоотверженности, решимости и отваги тех, кто работал в зоне атомной электростанции.

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