Ночную икру свело «в камень»: как помочь себе и когда нельзя ждать

Резкая боль в икре способна разбудить даже крепко спящего человека: мышца мгновенно напрягается, становится плотной, а стопа иногда непроизвольно вытягивается вниз.
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Ночная икра - это что?