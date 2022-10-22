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«Реал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» примет «Севилью» в 11-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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