Историческое здание в центре города перейдет в собственность государства

Речь идет о поликлинике №5 на улице Дзержинского Здание бывшей редакции газеты «Красноармейская правда», больше известное как один из корпусов поликлиники №6 города Смоленска, расположенное на улице Дзержинского, должно перейти в руки к новому собственнику.