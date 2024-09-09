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Что нужно знать о вшах и путях их распространения

Что нужно знать о вшах и путях их распространения

Фото: haberler.com С возобновлением занятий в школе растет и количество случаев заражения вшами. Но люди имеют дело с паразитами уже тысячелетиями — и это может продолжаться бесконечно Карандаши заточены, ланч-боксы упакованы, попутчики организованы.

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