Что нужно знать о вшах и путях их распространения

Фото: haberler.com С возобновлением занятий в школе растет и количество случаев заражения вшами. Но люди имеют дело с паразитами уже тысячелетиями — и это может продолжаться бесконечно Карандаши заточены, ланч-боксы упакованы, попутчики организованы.
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