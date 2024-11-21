Сеть «М.Видео-Эльдорадо» вышла на рынок рекламы в торговых залах

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» начнет продавать рекламу на экранах, которые находятся в торговых точках компании, в том числе речь идет о дисплеях компьютеров и телефонов, пишет «Ъ» со ссылкой на компанию, а также рекламное агентство LMC, которое стало партнером ретейлера.