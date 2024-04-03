Крымский подросток предстанет перед судом за жестокое избиение сверстника

Подросток из Феодосии предстанет перед судом за жестокое избиение сверстника. Как уже сообщал «Новый День»,в начале января в соцсетях появилось видео, на котором двое подростков жестоко избивают третьего.
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