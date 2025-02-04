Российский футболист будет играть в США, «Спартак» нацелился на молодого таланта из Европы. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииЗащитник сборной Парагвая близок к переходу в московское «Динамо»GettyImagesЗащитник «Лануса» и сборной Парагвая Хуан Касерес в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо».
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