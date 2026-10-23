«Свободу Конго! Свободу Палестине!» Хэмилтон неоднозначно отреагировал на возвращение Формулы 1 в АфрикуОткрытый источникСемикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что испытывает смешанные чувства по поводу решения Формулы 1 вернуться в Африку и провести Гран При Руанды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым