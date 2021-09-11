Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц

Ежемесячная заработная плата в 1 млн рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.