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Титов рассказал, кто в России может зарабатывать миллион в месяц

Ежемесячная заработная плата в 1 млн рублей и выше встречается в России среди топ-менеджмента крупных компаний и монополий, а также среди экспатов, рассказал РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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