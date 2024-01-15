Устойчивость постквантового шифрования оказалась недостаточной. Лучший из алгоритмов был взломан

Эксперты Cryspen обнаружили уязвимости в постквантовом шифровании KyberПостквантовое шифрование направлено на обеспечение\u000Aшифрования, способного противостоять попыткам взлома гипотетическими квантовыми\u000Aкомпьютерами.
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