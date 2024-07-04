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В Киеве опровергли планы Зеленского дать интервью Такеру Карлсону

В Киеве опровергли планы Зеленского дать интервью Такеру Карлсону

Пресс-секретарь Владимира Зеленского обвинил амери5канского журналиста в сотрудничестве с ФСБ.Глава журналистского пула президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал сообщение телеведущего Такера Карлсона о том, что он договорился об интервью с Владимиром Зеленским.

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