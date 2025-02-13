Результаты заседания «Рамштайн» не впечатляют. США дистанцируются от Украины

12 февраля в ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе союзники сообщили о намерении продолжить военную помощь Украине, а также объявили о новых «мощных» пакетах с вооружением для ВСУ.
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