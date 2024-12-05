Хакеры-вымогатели нацелены на больницы NHS с помощью новых кибератак

Хакеры-вымогатели продолжили атаку на национальные службы здравоохранения по всей Великобритании, взломав несколько больниц, обнародовав конфиденциальные данные пациентов и нарушив работу служб экстренной помощи.
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