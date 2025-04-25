Убийство начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика показывает сущность киевского режима, продолжающего осуществлять террористическую деятельность на территории Российской Федерации.
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