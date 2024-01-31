Певица Наталья Подольская заявила, что борется за своего внутреннего ребенка

Певица Наталья Подольская высказалась об отдыхе с мужем артистом Владимиром Пресняковым без детей. Она призналась в личном блоге, что в отпуске проанализировала некоторые жизненные моменты и решила бороться за своего внутреннего ребенка.
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