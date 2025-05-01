Британские учёные планируют уменьшить яркость Солнца: на эти цели выделено 5,5 млрд рублей

Учёные из Великобритании разрабатывают проект по снижению интенсивности солнечного света. Британские исследователи объявили о планах по разработке технологий, которые позволят уменьшить яркость Солнца для Земли.
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