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Британские учёные планируют уменьшить яркость Солнца: на эти цели выделено 5,5 млрд рублей

Британские учёные планируют уменьшить яркость Солнца: на эти цели выделено 5,5 млрд рублей

Учёные из Великобритании разрабатывают проект по снижению интенсивности солнечного света. Британские исследователи объявили о планах по разработке технологий, которые позволят уменьшить яркость Солнца для Земли.

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Комментарии
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Лев Добрый
Какая-то неизвестная технология, значит наш рыжий Чубайс тоже среди них!😱👈😜
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